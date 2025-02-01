ÅâÂô¼÷ÌÀ¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ó¥«¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË21»þ¡Ë¤Î¿·¥­¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤Î½Ð±é¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£2025Ç¯¥É¥é¥Þ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¥¦¥¨¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ó¥«¡¼¡¦°ÃÌî¡ÊÅâÂô¡Ë¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÊÆ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ó¥«¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡¢¤Æ¤ó¤Á¤à¡¢¾®´ØÍµÂÀ¤â¡ØÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¡Ù¤Æ¤ì¤ÓÀï»Î¤«¤é±©¤Ð¤¿¤¤¤¿·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤Îº£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ó¥«¡¼¤È¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¤òÁê¼ê¤Ë»ñ»º´ÉÍý¤ä»ñ»º·ÁÀ®