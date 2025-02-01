ÇÐÍ¥¤Î½Ù²ÏÂÀÏº¡¢»°Á¥Èþ²Â¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø½»¿Í½½¿§¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¸å5¡§00¡Á5¡§30¡Ë¤Î¤­¤ç¤¦1ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·úÄÚ10ÄÚ¤Ë16¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë²È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯ÍÑ¥Í¥Ã¥È¤òÄ¥¤Ã¤¿¿á¤­È´¤±¤Î¾å¤Î»Ò¤É¤âÉô²°ÉñÂæ¤ÏÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡£¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë3¿Í²ÈÂ²¤Î½»¿Í¡Ê¥¢¥ë¥¸¡Ë¡£4Ç¯Á°¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë·ú¤Æ¤¿²È¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê³°´Ñ¡£²È¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢É×¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÀÄ¤¤