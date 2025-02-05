犬飼一はうどん屋さんでアルバイトをしている大学生。ある日、好きだった女の子が知らない男の人と歩いてるところに遭遇してしまいます。現実を受け入れられない彼はストーカーのようになってしまい……。 俺はストーカーなんかじゃない 55話 「まだやり直せる」「今は無理でもいつか受け入れてくれるかも」と淡い期待を抱くハジメ。しかし、桃子はハジメとの話し合いの中で心の限界がきてしまい、泣き