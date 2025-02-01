ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Önews zero¡×¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ø·î´© µð¿Í·³¿·¿Í´ÆÆÄÆüµ­¡Ù¤¬2Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¡£¡Øµð¿Í·³´ÆÆÄÆüµ­ Âè2¾Ï¡Ù¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£µ¨½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëµð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤È¸µµð¿Í´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶Í³¿­¤µ¤ó¤¬ÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤éµð¿Í¤ò4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¿´¶­¤ÎÊÑ²½¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖµîÇ¯¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤Ç¥·¥ã¥«¥ê¥­¤Ë¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¶«¤ó¤À¤ê