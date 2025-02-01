£Î£Ù³Æ»Ô¾ì£µ»þÂæ¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£²£¸£·¥É¥ë°Â¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü NY³ô¼°31Æü¡ÊNY»þ´Ö15:01¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö05:01¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ44594.51¡Ê-287.62-0.64%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯19658.62¡Ê-23.13-0.12%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª39480¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-150-0.38%¡Ë ²¤½£³ô¼°31Æü½ªÃÍ ±ÑFT100 8673.96¡Ê+27.08+0.31%¡Ë ÆÈDAX 21732.05¡Ê+4.85+0.02%¡Ë Ê©CAC40 7950.17¡Ê+8.53+0.11%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê