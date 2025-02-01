²¬ËÜ·½¿Í¡Ê31¡Ë¤¬31Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¸Ä¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Âè59²óµª°Ë¹ñ²°±é·à¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¼õ¾Þ¤ò´î¤ó¤À¡£Ã±ÆÈ¼ç±é¤·¡¢Éã¤Î²¬ËÜ·ò°ì¡Ê55¡Ë¤È¿Æ»Ò½é¶¦±é¤·¤¿ÉñÂæ¡ÖLe FilsÂ©»Ò¡×¤Ê¤É¤Ç¤Î±éµ»¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£Éã¿Æ¤È¤Î¶¦±é¤Ï¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤ºîÉÊ¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤Ë¡Ö¥Ë¥³¥é¡ÊÌòÌ¾¡Ë¤Ç±é·à¾Þ¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤ä21Ç¯¤ËÃ¦Âà¤·¤¿Hey¡ªSay¡ªJUMP¤ÎÂ¸ºß¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤³¤Î¾Þ¤ËÃÑ¤¸