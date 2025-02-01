James Mackenzie¡Î¥¨¥ë¥µ¥ì¥à£³£±Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ï£³£±Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¹´Â«¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¼Á¤Î¤¦¤Á¡¢£²·î£±Æü¤Ë£³¿Í¤ò¿·¤¿¤Ë²òÊü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¼ý´Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í£¹£°¿Í¤òÆ±Æü¤Ë¼áÊü¤¹¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¼áÊü¤¹¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¼ý´Æ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢½ª¿È·º¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë£¹¿Í¤Î¼õ·º¼Ô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£ ¥Ï¥Þ¥¹¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤Î²¼¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤ÏÄäÀï³«»Ï¤«¤é£¶½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë£³£³¿Í