µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤ÌÜ¤ÇÁª¼ê¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢£±·³¼óÇ¾¿Ø¤ÈÁª¼ê¤ÇµÜºê¿ÀµÜ¤ò»²ÇÒ¡£»²ÇÒ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯²¶¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¸«¤Æ¤ë¤è¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥­¥ã¥ó¥×¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤ë¡×¤È¥Æ¡¼¥Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ï¶¥ÁèÎÏ¤òµá¤á¤ë¡£¡Ö¼Á¤è¤êÎÌ¤òµá¤á¤Æ½Õ¤Î¥­¥ã¥ó¥×¤â¤ä¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¡Ê¥ª¥Õ¤Ë¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤³¤Ï¸·¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤­