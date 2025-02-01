ÇÐÍ¥¤Î»³ºê°é»°Ïº¡Ê39¡Ë¤¬31Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¿·ºî¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¾¼ÏÂ¸µÏ½Íî¸ì¿´Ãæ¡×¡ÊÅìµþ¡¦ÅìµÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ö¡¢2·î28Æü¡Á3·î22Æü¡Ë¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£±ÀÅÄ¤Ï¤ë¤³»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£»³ºê¤ÏÏÂÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¸ÅÅµÍî¸ì¡ÖÌî¤¶¤é¤·¡×¤òÈäÏª¡£²ñ¾ì¤«¤éÇï¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£NHK¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤â¼«¿È¤¬¼ç±é¤·¤¿ºîÉÊ¡£¡ÖÆüËÜÈ¯¤Î¿·ºî¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¤³¤¦¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡×¤È´¶ÌµÎÌ¡£¡ÖÍî¸ì¤È²»³Ú¤Ï°Õ³°¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÌÇò¤¤Í»¹ç¤Ë