¡þWBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á²¦¼Ô¡¦Â¼ÅÄÚå¡Ô12²óÀï¡ÕÆ±µé1°Ì¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥¢¥ó¥Ü¡Ê2025Ç¯2·î1Æü¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¸µ¥¢¥ÞÁ´ÆüËÜ²¦¼Ô¤ÇWBO¡½AP²¦¼Ô¡¦Â¼ÅÄ¤¬31Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç½éËÉ±ÒÀï¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤ËÎ×¤ß¡¢¥ê¥ß¥Ã¥È¤ò100¥°¥é¥à²¼²ó¤ë55.2¥­¥í¤Ç°ìÈ¯¥Ñ¥¹¡£¡ÖËÉ±ÒÀï¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¼é¤ëÂÖÀª¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ËÏÃ¤·¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤Î²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç9²óTKO¾¡¤Á¤·¡¢½é¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡£¸½ºß8Ï¢Â³KO