³ÚÅ·¤«¤é²ÃÆþ¤Îµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾­¤Ï£³£±Æü¡¢½é¤ÎµÜºê¿ÀµÜ»²ÇÒ¤Ë¡Ö²¿¤â¤«¤â¤¬ËÜÅö¤Ë¿·Á¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿¡Ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¤Î³ÚÅ·¤Ç¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¼óÇ¾¿Ø¡¢Áª¼ê¤Ç¤Î¿À¼Ò»²ÇÒ¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¹Ô»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿·Ê¹¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤³¤ì¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤È¾Ð´é¡£»²ÇÒ¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤ÈÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Èµ§´ê¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¥­¥ã¥ó¥×¤ËÎ×¤à¡£