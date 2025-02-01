STARTOENTERTAINMENT¤Ï31Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢Íò¤ÎÂçÌîÃÒ¡Ê44¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëµõµ¶¤Îµ­»ö¤äÅê¹Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Î¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖËÜÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¸¢Íø¿¯³²Åê¹Æ7·ï¤ËÂÐ¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤«¤é¾ðÊó¤¬³«¼¨¤µ¤ì¡¢¸¢Íø¿¯³²Åê¹Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÝ¤ÎÄÌ¿®²ñ¼Ò¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö·ÀÌó¼Ô¾ðÊó¤Î³«¼¨ÀÁµá¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡Ê¤­¤½¤ó¡Ëµ­»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È¤¬ÊÄº¿¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÀ®²Ì¤¬³ÎÇ§