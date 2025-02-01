NHK¤ÎÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê31¡Ë¤¬3·îËö¤ÇÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬31Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¤¹¤Ç¤Ë¼þ°Ï¤ËÂà¼Ò¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÀî¥¢¥Ê¤Ï·ÄÂç¤òÂ´¶È¸å¡¢2016Ç¯¤ËÆþ¼Ò¡£½©ÅÄÊüÁ÷¶É¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ20Ç¯¤ËÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ø°ÛÆ°¡£¸½ºß¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÊÄ²ñ¼°¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¼¡´ü¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£NHK¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯SNS¤Ç¤Î³èÆ°¤â³èÈ¯¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¸Þ