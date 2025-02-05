こんばんは、おばけてゃです！普段は「寝る怖ブログ」でフォロワーさんの怖い話や5ch名作ホラーなど、ゾッとするホラー漫画をお届けしています。今回は、2ちゃんねる「洒落怖スレ」より、「娘が私の知らないおっさんと遊んでいた話」をご紹介します。 娘が私の知らないおっさんと遊んでいた話 1話 ある日、女性は友人家族とキャンプをしていました。夕食のため、子どもたちを呼ぶと、娘が見当たりません……。