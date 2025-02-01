N-LaBo¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¸«ËÜ»Ô¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥ï¡¼¥ë¥É ¥¸¥ã¥Ñ¥ó Ê¡²¬¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó Åìµþ¡×¤Ë¤Æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÀîÊÕ ¤Ê¤ª¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ N-LaBo  N-LaBo¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¸«ËÜ»Ô¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥ï¡¼¥ë¥É ¥¸¥ã¥Ñ¥ó Ê¡²¬¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó Åìµþ¡×¤Ë¤Æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÀîÊÕ ¤Ê¤ª¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ18Å¹ÊÞ¤ò