¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢1Æü¤«¤é¥«¥Ê¥À¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥È¥ë¥É¡¼¼óÁê¤Ï¡¢´ØÀÇ¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤ì¤ÐÂ¨»þ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤ÈÈ¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ê¥À¤Î¥È¥ë¥É¡¼¼óÁê¤ÏÀè·î31Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬1Æü¤«¤é¥«¥Ê¥À¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ä¾¤Á¤ËÂÐ¹³ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ê¥À ¥È¥ë¥É¡¼¼óÁê¡Ö¤â¤·¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥«¥Ê¥À¤ËÂÐ¤·¤Æ´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²æ¡¹¤ÏÂÐ±þºö¤ò½àÈ÷¤·¤Æ