¾ïÈ×´Û¤Ï¡¢2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)¤è¤êÉ©Ìî²¹Àô¡Ö¾ïÈ×¥öÃÓ¡×¤Ë¤Æ¡¢É¹Ãì¤È¸÷¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÉ©Ìî²¹Àô¸÷¤ÎÉ¹Ãì¤È´¨¤ÎÅôäÆ¡×¤ò³«ºÅ¡ª ¾ïÈ×¥öÃÓ¡ÖÉ©Ìî²¹Àô¸÷¤ÎÉ¹Ãì¤È´¨¤ÎÅôäÆ¡×  ³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)¡Á2025Ç¯3·î31Æü(·î)ÅÀÅô»þ´Ö¡§16:30¡Á23:00Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁÃó¼Ö¾ì¡§ÆÃÀßÀìÍÑÃó¼Ö¾ì¤òÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³ÆÎ¹´Û¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ÉÇñ¡¢³°ÍèÆþÍáÍøÍÑ¼Ô¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£¶¨ÎÏ¡§¾®½ô¾¦¹©²ñµÄ½êÀÄÇ¯Éô¾ÈÌÀ±é