¥È¥É¥¯¥è¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤è¤ê¤¤¤Á¤´¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥È¥É¥¯¥è ¥È¥É ¥È¥É¥¯¥è¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤è¤ê¤¤¤Á¤´¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£1·î¤«¤é4·îº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÊ¼ï¤¬Æþ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Ç¾Ò²ð¡£ÈÎÇä³«»Ï¤ËÈ¼¤¤¡¢¤Þ¤ÀÇ§ÃÎÅÙ¤Î¾¯¤Ê¤¤ÉÊ¼ï¤ä¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤ÉÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤Á¤´¤ÎÌ£¤ÎÆÃÄ§¤äÅüÅÙ¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢ÉÊ¼ï¤ÎÆÃÄ§¤ò¸ò¤¨¤¿¥é¥ó¥­¥ó¥°¥Ú¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£º£²ó¸¡¾Ú¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¼ç¤Ê¤¤¤Á¤´¡¦ÅÄÂ¼¤µ