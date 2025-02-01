¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬¡¢¥á¥Ã¥Ä»±²¼3A¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ£Ï²¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅÏÊÆ3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë±¦ÏÓ¤Ï¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥Ô¥ª¥ê¥¢¤Ç2·îÃæ½Ü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥­¥ã¥ó¥×¤Ë¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡£ºòµ¨¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤ÈÇ¯Êð335Ëü¥É¥ë¡ÊÌó5²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Ç1Ç¯·ÀÌó¤â¡¢±¦¸ª¤ÎÄ¥¤ê¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ1Ç¯´Ö¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï64»î¹ç¤Ç7¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨7.18¡£º£µ¨¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÅÐÈÄ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£