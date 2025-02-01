Çµ¤¬Èþ¤Ï¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ ¥·¥ç¥³¥é¡ØÀ¸¡Ù¿©¥Ñ¥ó¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)¤«¤é2025Ç¯2·î28Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¹ñÆâÁ´Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£ Çµ¤¬Èþ¡Ø¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ ¥·¥ç¥³¥é¡ØÀ¸¡Ù¿©¥Ñ¥ó¡Ù  ÈÎÇä²Á³Ê¡§¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥º(1¶Ô)2,000±ß(ÀÇ¹þ)ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)¡Á2·î28Æü(¶â)ÈÎÇäÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¹ñÆâÁ´Å¹ÊÞ Çµ¤¬Èþ¤Ï¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ ¥·¥ç¥³¥é