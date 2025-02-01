Çµ¤¬Èþ¤Ï¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤ò¡¢2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)¤«¤é2025Ç¯3·î31Æü(·î)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¹ñÆâÁ´Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£ Çµ¤¬Èþ¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×  ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,800±ß(ÀÇ¹þ)ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)¡Á3·î31Æü(·î)ÈÎÇäÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¹ñÆâÁ´Å¹ÊÞ Çµ¤¬Èþ¤Ï¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð´Æ½¤ ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤ò¡¢2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)