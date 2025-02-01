【一番くじ 幽☆遊☆白書 暗黒武術会編】 2月1日 順次発売 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 幽☆遊☆白書 暗黒武術会編」を2月1日より順次発売する。価格は1回850円。 本商品は、「幽☆遊☆白書 暗黒武術会編」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞～D賞までMASTERLIS