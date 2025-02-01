1986（昭和61）年2月1日、長嶋茂雄さんが埼玉県所沢の西武キャンプ初日に姿を見せ、18歳のルーキー清原和博に熱い視線を送った。フリー打撃で快音を響かせ大器ぶりを発揮、三塁の守備練習では足がもつれ気味になるまで白球を追った背番号3を「秘めたセンスは無限。将来、球界のリーダーになる選手」と絶賛した。