1日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比60円安の3万9570円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万9572.49円に対しては2.49円安。出来高は4150枚となっている。 TOPIX先物期近は2785ポイントと前日比6ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.66ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39570