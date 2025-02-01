[ワシントン ３１日 ロイター] - 米商務省が３１日発表した２０２４年１２月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は、前年比２．６％上昇した。伸びは前月の２．４％から加速し、市場予想と一致した。前年比での伸びは７カ月ぶりの大きさ。伸びの加速を受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は利下げ再開を急がない可能性あるとの見方が強まった。前月比では０．３％上昇し、伸びは２４年４月以来の大きさとなった。１１月は０．１％上昇