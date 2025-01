by Governor Tom WolfMicrosoftの創業者として知られるビル・ゲイツ氏が、2025年2月4日(火)に全3部作となる回顧録の1作目「Source Code: My Beginnings(ソースコード:私の始まり)」を発表します。この回顧録の出版にあわせて、日刊紙のニューヨーク・タイムズがゲイツ氏へのインタビューを公開しました。Bill Gates Isn’t Like Those Other Tech Billionaires - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2025/01/30/technolog