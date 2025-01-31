ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¸µÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤¬¶ä¹Ôº¾µ½ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºÛÈ½¤Ç¡¢¾ð¾õ¼àÎÌ¤òµá¤á¤ë¿å¸¶Èï¹ð¤ËÂÐ¤·¡¢¸¡»¡¤ÏÈ¿ÏÀ¤¹¤ëÊ¸½ñ¤òºÛÈ½½ê¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿å¸¶Èï¹ð¤Ï23Æü¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿½ñÌÌ¤Ç¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤à¤¿¤á¹â³Û¤Ê²ÈÄÂ¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢·ÐºÑÅª¤Êº¤µç¤¬¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¼áÌÀ¡£¶Øîþ1Ç¯6¤«·î¤¬ÂÅÅö¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Ï¢Ë®¸¡»¡¤Ï30Æü¡¢¿å¸¶Èï¹ð¤¬²ÈÄÂ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Î¤¿¤á¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¸ýºÂ¤Î