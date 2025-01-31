¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ò½¤Àµ¤·¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¾ë°æ½°±¡µÄ°÷¡Ö³Ø¹»µë¿©¤ÎÌµ½þ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤­¡×ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¡Ö»Ò¤É¤â»Ò°é¤ÆÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢¸ú²Ì¸¡¾Ú¤ò¤­¤Á¤ó¤È¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¡×Î©·ûÌ±¼çÅÞ¾ë°æ½°±¡µÄ°÷¡Ö½êÆÀÀ©¸Â¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÌµ½þ²½¤Î³È½¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡¢º£²ó¤ÎÍ½»»½¤Àµ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¡Ö