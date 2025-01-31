¥ß¥é¥óOB¤Î¸µ¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½FW¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥·¥§¥Õ¥Á¥§¥ó¥³»á¤¬¡¢¸ÅÁã¤Ç»Îµ¤Äã²¼¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó¤Ë¸ÀµÚ¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¡ØLa Stampa¡Ù¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£³«Ëë¤«¤é¿´¿È¤È¤â¤ËËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¤¤È¤ì¤ëº£µ¨¤Î¥ì¥ª¥ó¡£¥ß¥é¥ó¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö10¡×¤Ï°ÊÁ°¤Û¤ÉÂ¸ºß´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÌá¤¹µ¤ÇÛ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤Ë±Æ¶Á¡£¥ì¥ª¥ó¤Ï¥Á¡¼¥à¥¿¥¹¥¯¤ÎÍú¹Ô¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¡£¥ß¥é¥ó¤Ç¿ô