À¸ÃÂº×¤ÎÀ®¸ù¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¹ð¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#Mooove¡Ê¥à¡¼¥Ö¡Ë¡×¤ÎÀÖ´Ö»Íµ¨¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£1·î30Æü¤ËSHIBUYA REX¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«¿È¤ÎÀ¸ÃÂº×¤Î°áÁõ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÀÖ´Ö¡ÊX@akama_shiki¤è¤ê¡Ë1·î30Æü¤Ë20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÀÖ´Ö¤Ï¡ÖÀ¸ÃÂº×¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿! ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Þ¤Ç¤Ï¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤âËº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ÆÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤é²ñ¾ì¤¤