º£Ç¯¤ÎÀáÊ¬¤Ï¡¢2·î3Æü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯2Æü¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃÏµå¤Î¸øÅ¾¼þ´ü¤Î¤º¤ì¤ÇÎ©½Õ¤¬°ìÆüÁá¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÀáÊ¬¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö·ÃÊý´¬¡×¡£ÀáÌó¤È¥×¥Á¤¼¤¤¤¿¤¯¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö·ÃÊý´¬¡×ÀáÌó¤È¥×¥Á¤¼¤¤¤¿¤¯¤Î2¶Ë²½¥¤¥ª¥ó¶å½£¤Ç2·î1Æü¤«¤éÈÎÇä ÂçÊ¬»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥Ñー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹ÂçÊ¬Å¹¤Ç¤Ï¡¢ÀáÊ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ30¼ïÎà°Ê¾å¤Î·ÃÊý´¬¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊª²Á¹âÆ­¤Ë¤è¤ëÀáÌó»Ö¸þ¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú