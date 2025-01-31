¡Ú¥³¥Ê¥ß¡§2025Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´ü ·è»»É½¡Û 1·î31Æü È¯É½ ¥³¥Ê¥ß¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´ü ·è»»É½¡×¤ò1·î31Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£ 2025Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´ü·è»»¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÇä¾å¹â¤Ï3,108²¯±ß¤ÇÁ°Ç¯Èæ22.8%Áý¡¢»ö¶ÈÍø±×¤â871²¯±ß¤ÇÁ°Ç¯Èæ38.7%Áý¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¤Ï2,289²¯±ß¤ÎÁ°Ç¯Èæ32%Áý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤â