¥æー¥í·÷£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê³Êº¹ Ê©£·£µ£â£ð³ÈÂç¿å½à¤¬·ÑÂ³ ¥æー¥í·÷¤Î10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18:19»þÅÀ¡Ë¡Ê%¡Ë ¥É¥¤¥Ä2.48 ¥Õ¥é¥ó¥¹3.23¡Ê+75¡Ë ¥¤¥¿¥ê¥¢3.566¡Ê+109¡Ë ¥¹¥Ú¥¤¥ó3.082¡Ê+60¡Ë ¥ª¥é¥ó¥À2.677¡Ê+20¡Ë ¥®¥ê¥·¥ã3.342¡Ê+86¡Ë ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë2.879¡Ê+40¡Ë ¥Ù¥ë¥®ー3.092¡Ê+61¡Ë ¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢2.843¡Ê+36¡Ë ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó