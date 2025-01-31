¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¡¢Î©ÃÏ¤Ë±þ¤¸¤¿²Á³ÊÀßÄê¤ÇÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢2·î15Æü¤«¤éÅìµþ23¶è¤äÂçºå»ÔÆâ¡¢¶õ¹ÁÆâ¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤ÎÌó3³ä¤ÎÅ¹¤Ç¡¢Î©ÃÏ¤Ë±þ¤¸¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ¿´Éô¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï4±ß¡Á28±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç4¡ó°ú¤­¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡Ö¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ï¡¢420±ß¤«¤é440±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤ä¶õ¹Á¤Ê¤É¤Ç¤Ï13±ß¡Á32±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç6¡ó¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£