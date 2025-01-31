ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²¼¿åÆ»´É¤ÎÇËÂ»¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ï¹ñ¸ò¾Ê¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¡¢²¼¿åÆ»´É¤Î¶ÛµÞÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Çµ¯¤­¤¿Æ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤ò´Þ¤à7ÅÔÉÜ¸©¤Ë¡¢Æ±¤¸µ¬ÌÏ¤Î²¼¿åÆ»´É¤Î¶ÛµÞÅÀ¸¡¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢1Æü30Ëü¥È¥ó°Ê¾å¤Î²¼¿å¤ò½èÍý¤Ç¤­¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê½èÍý¾ì¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾·Â2¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î²¼¿åÆ»´É¤Ç¤¹¡£ÀéÍÕ¸©¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê31Æü¡Ë