µ¤¾ÝÄ£¡áÅìµþÅÔ¹Á¶èÆüËÜÎóÅç¤ÎÆîÂ¦¤òÅì¤Ë¿Ê¤àÆî´ßÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢2·î2Æü¤ÏÅìµþ23¶è¤ò´Þ¤à´ØÅìÆîÉô¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÀã¤¬ÀÑ¤â¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï31Æü¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤ÇÏ©ÌÌÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤ËÃí°Õ¤ä·Ù²ü¤òµá¤á¤¿¡£2·î4Æü¤´¤í¤«¤é¤Ïº£µ¨°ìÈÖ¤Î´¨ÇÈ¤Ë¤è¤êËÌ¡½ÅìÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤äÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«ÄÌ¤·¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2Æü¤ÏÁ°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬ËÜ½£¤ÎÆî´ß¤ò¿Ê¤ß¡¢´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¡£´ØÅì¹Ã¿®¤Ç¤Ï»³±è¤¤¤ä»³ÃÏ