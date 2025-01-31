¥¿¥ì¥ó¥È¡¦JOY¡Ê39¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¤ï¤¿¤Ê¤ÙËã°á¡Ê35¡Ë¤¬1·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖREVIVE¡×¤òÂà½ê¤¹¤ë¤È¡¢Æ±»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥»¶¯¡ª ¡ÈËÜÌ¾¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿JOY¤ÎºÊ¡¦¤ï¤¿¤Ê¤ÙËã°áÆ±»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ï¤¿¤Ê¤ÙËã°á¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤ê2025Ç¯1·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒREVIVE¤òÂà½ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤¿¤Ê¤ÙËã°á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ