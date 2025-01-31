M¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡¢¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2024-25¡×¡¢1·î31Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë4Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï¸½ºß¡¢8ÀïÏ¢Â³2Ãå¡¦10ÀïÏ¢Â³Ï¢ÂÐ¤È¤·¤Æ¤¤¤ëTEAMÍëÅÅ¡¦Çë¸¶À»¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç2Ãå°Ê¾å¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥°µ­Ï¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë11ÀïÏ¢Â³Ï¢ÂÐ¤È¤Ê¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÆ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤À¤±¤Ë¡¢µ­Ï¿¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÏ¢ÂÐ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÇë¸¶À»¿Í¡¢¥ê¡¼¥°¥¿¥¤µ­Ï¿¤Ê¤ë¤«¡ª¡©¡ÊÀ¸Ãæ·Ñ¡Ë¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÀ¤Ã¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤8Àï