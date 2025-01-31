¸µNHK¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®ß·Í³¼Â¤¬30Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£20ÉÊÌÜ°Ê¾å¤Î¤ª¤«¤º¤¬Æþ¤Ã¤¿µÁÊì¤ÎÊÛÅö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¾®ß·¤Ï¡ÖËÜÆü¤ÎµÁÊìÊÛÅö¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥µ¥ï¥é¤ÎÀ¾µþ¾Æ¤­ ÆÚÆù¤ÎÀ¸Õª¾Æ¤­ Ï¡º¬¤Î¤­¤ó¤Ô¤é ²ê¥­¥ã¥Ù¥ÄÄÇÂû¾Æ¤­ ¥í¥Þ¥Í¥¹¥³ ¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È ¥¢¥Ü¥«¥É ¤ªÄÒÊª Íñ¾Æ¤­Åù¡×¤ÈÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¶¤Ã¤È¿ô¤¨¤Æ20ÉÊÌÜÄ¶¤¨¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç½Ò¤Ù¡Öº£Æü¤â¥¤¥í¥È