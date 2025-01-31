¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¤Ï¡¢2·î3Æü¤«¤é¡¢¡Ö¤ï¤«¤á¥é¡¼¥á¥ó ¤´¤Þ¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¢¡Ö¤ï¤«¤á¥é¡¼¥á¥ó ¤·¤¸¤ß¤À¤·¡¦¤ß¤½¡×¡Ö¡ÊEC¸þ¤±¡Ë¡ÊÈ¢¡Ë¤ï¤«¤á¥é¡¼ ¤´¤Þ¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡õ¤·¤¸¤ß¤À¤·¡¦¤ß¤½ 12¿©Æþ¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬Ë­ÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤¿¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î³¤¤Î¹¬¡È¤ï¤«¤á¡É¤Ë¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¿¼Àù¤êßäÀù¤´¤Þ¤È¹á¤êÎ©¤Ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÉ÷Ì£¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¤ï¤«¤á¥é¡¼¥á¥ó¡×¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¡£¤ï¤«¤á¤ÈÁêÀ­¤ÎÎÉ¤¤³¤Á¯ÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¤·¤¸¤ß¤Î»Ý¤ß¤òÍø¤«¤»¤¿¡Ö¤·¤¸