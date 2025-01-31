¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUT¡×¤Ï¡¢2·î3Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢À¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¼Ì¿¿²È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡È¥Þ¥°¥Ê¥à¡¦¥Õ¥©¥È¡É¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡ÈÇ­¡É¤ÎT¥·¥ã¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤Î¡©¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¡ÈÇ­¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡ÖUT¡×°ìÍ÷¢£¤¯¤Ä¤í¤°Ç­¤¿¤Á¤¬¤«¤ï¤¤¤¤º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥°¥Ê¥à¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤«¤é¡¢1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È