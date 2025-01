【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■「ATINYの反応がとても熱くて驚いた」(ATEEZ) ATEEZが、1月30日に(現地時間)、イギリス・マンチェスターのAO Arenaで2025ワールドツアー『’TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER’ IN EUROPE』公演を開催。スイスのチューリッヒに続き、イギリスのマンチェスターでも初の訪問で熱いステージを披露。本稿ではそのオフィシャルレポートを掲