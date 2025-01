香港ディズニーランド・リゾートでは、“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration(“奇妙年年”旧正月)イベントを2025年1月17日から2月16日まで開催!香港ディズニーランドホテルでは、チップとデールの旧正月テーマの客室内サプライズパッケージが販売されています。 香港ディズニーランドホテル“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025 客室内サプライズパッケージ 販