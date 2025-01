ドジャースの大谷翔平選手が日本時間31日、地域貢献活動の一環でロサンゼルス近郊パシフィック・パリセーズの消防署を訪れ、自身のインスタグラムでその様子に「Thank you to our heroes(僕たちのヒーローありがとう)」というメッセージを添えて投稿しました。ロサンゼルスは大規模な山火事が起こり、たくさんの人が被害を受けました。そのエリアの消防署に、エメット・シーハン投手とベン・カスパーリウズ投手と共に訪れた大谷