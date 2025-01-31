?¸¸¤ÎÌ¾²Ö?¤¬8Ç¯±Û¤·¤Ç³«²Ö!¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×¤Îµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö=µÜºê¸©½Ð¿È=¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£8Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°é¤Æ¤¿¿¢Êª¤Ëµ®½Å¤Ê²Ö¤¬ºé¤­¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£8Ç¯ÌÜ¤ÇÇ°´ê¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¥¢¥Ç¥Ë¥¦¥à¡ÊX@kubotakazunobu¤è¤ê¡Ë¡Ö°é¤Æ¤Æ8Ç¯¡£ ¥¢¥Ç¥Ë¥¦¥à¤Ë½é¤á¤Æ²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¡£ÊÌÌ¾¡¢Å·¶õ¤Î¥Ð¥é¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£ ÆüÅö¤¿¤ê¤È²¹ÅÙ¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤¬Â·¤ï¤Ê¤¤¤È²Ö¤¬ºé¤­¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤»ö¤¢¤ë¤¾