¡Ö²¶¤È¥¤¥Î¥¦¥¨¤è¤êÎÉ¤¤»î¹ç¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤â¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¸½WBAÆ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¤Î30ºÐ¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥­¥¹¥¿¥ó¡Ë¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÂÐÀï¤òÇ®Ë¾¡£Ä©È¯Åª¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°æ¾å¿Ø±Ä¤¬ÂÐÀï¸õÊä¤ËÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È°ìÅ¾¡Ö¡ØÈà¡Ê°æ¾å¡Ë¤Ïº£¤¹¤°²¶¤ÈÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£