¡ÖÀï¹ñ»þÂå¤ÎÁ°¤Î»þÂå¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§buritora¡¿PIXTA¡Ë1·î17Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¼¼Ä®ÌµÍê¡Ù¡£¤½¤Î¸¶ºî¤ÎÃø¼Ô¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þºî²È¤Î³Àº¬ÎÃ²ð»á¤¬¡¢¼¼Ä®»þÂå¤ÎÆÃÄ§¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö°ìÙä¡×¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¤Þ¤¿°ìÊý¡¢¡Ø±þ¿Î¤ÎÍð¡Ù¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÎò»Ë³Ø¼Ô¤Î¸âºÂÍ¦°ì»á¤Ï¡¢¡Ö°ìÙä¡×¤Î¸¶Íý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤ÏSNS¡×¤À¤È³åÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¸«¡¢Ìµ´Ø·¸¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¼¼Ä®»þÂå¤Î¡Ö°ìÙä¡×¤È¸½Âå¤Î¡Ö