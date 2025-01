韓国の7人組グループBTSのJ-HOPEによる初の単独ワールドツアーにおいて、日本公演の詳細が発表された。【写真】軍服姿のJINも駆けつけ全員集合!J-HOPEの丸刈り頭を撫で回すJ-HOPEは2月28日のソウル公演を皮切りに、アメリカ、日本、フィリピン、シンガポール、インドネシア、タイ、マカオ、台湾を回る。日本は『j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' in JAPAN』として4公演が予定されている。日本公演について、ファンクラブ会