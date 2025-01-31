現地時間1月30日、YOSHIKIが米ロサンゼルスで発生した山火事による被害を受けた地域への災害救援活動支援として、自身が運営する米国非営利公益法人501(c)(3)「YOSHIKI FOUNDATION AMERICA」を通じて、グラミー賞を主催するレコーディング・アカデミーのチャリティ財団「MusiCares(C)」や「World Central Kitchen」、Cedars-Sinai、米国赤十字（American Red Cross）、Motion Picture & Television Fund、Hollywood Chamber of
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