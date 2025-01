人気ミステリー映画『ナイブズ・アウト』シリーズ第3弾『WAKE UP DEAD MAN: A KNIVES OUT MYSTERY(原題)』のファーストルックが公開された。 本作は役でおなじみダニエル・クレイグ演じる名探偵ブノワ・ブランが、難解な殺人事件と、複雑に絡み合った人間模様を解き明かす極上ミステリーの最新作。今回は、ブノワ・ブランが「かつてないほど危険な事件」に挑む。 映画『WAKE UP DEAD MAN: A KNIVES OUT